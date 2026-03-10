Monument emblématique de la culture française, le Musée du Louvre à Paris incarne près de 9 000 ans d’histoire et abrite plus de 600 000 œuvres, réparties sur plus de 70 000 m² d’espaces muséographiques. Il est le musée le plus visité au monde, avec près de 9 millions de visiteurs par an, bien au‑delà de sa capacité d’origine. Ces dernières années, l’institution a été secouée par une série de crises : cambriolage, fraude et tensions sociales.
Vol au Louvre : le plus grand musée du monde sous pression
