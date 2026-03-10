Guerre en Iran : un nouveau casse-tête pour la BCE et la Fed !

information fournie par Ecorama • 10/03/2026 à 14:05

La flambée du pétrole provoquée par la guerre en Iran rebat les cartes pour les banques centrales. Avec un baril autour de 100 dollars et le risque d'un regain d'inflation, la BCE comme la Fed doivent réévaluer leurs scénarios. Les marchés, qui anticipaient encore récemment un assouplissement monétaire, misent désormais sur de nouvelles hausses de taux en Europe. À l'approche d'une réunion clé de la BCE, et alors que la Fed faisait face à des signaux de ralentissement économique, la question du pilotage de la politique monétaire revient au premier plan. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 10 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com