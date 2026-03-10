Kheiron, humoriste : "Les peuples du Moyen-Orient sont pris en otage par des fous!"

information fournie par France 24 • 10/03/2026 à 16:28

Ses parents ont subi la dictature du Shah, puis celle des mollahs, après la révolution islamique en 1979. Son père, engagé, a écopé de près de huit années de prison - marquées par la torture, mais surtout par un attachement viscéral à la liberté de penser. L'humoriste et comédien Kheiron et sa mère, la militante, Fereshteh Tabib partagent avec Nina Masson leurs craintes et leurs espoirs pour l'Iran de demain, alors que leur pays est traversé par la guerre.