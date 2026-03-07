Des habitants de Los Angeles réagissent à la hausse des prix de l'essence aux États-Unis, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient liées à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.
USA : des Américains face aux prix à la pompe
