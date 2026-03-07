 Aller au contenu principal
USA : des Américains face aux prix à la pompe

information fournie par AFP Video 07/03/2026 à 11:58

Des habitants de Los Angeles réagissent à la hausse des prix de l'essence aux États-Unis, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient liées à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Proche orient
Guerre en Iran
Environnement
2 commentaires

  • 12:30

    Le prix de des produits pétroliers à la pompe est déterminant pour les américains , les élections ( si elles ont lieu ) sont désormais perdues !

