Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 05/03/2026 à 08:05

Des équipes se secours s'affairent à déblayer les décombres après des frappes israéliennes menées dans la nuit sur la banlieue sud de Beyrouth.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1

