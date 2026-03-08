Des secouristes fouillent les décombres après une frappe israélienne contre un bâtiment dans la ville libanaise de Ghaziyeh, près de Saïda. Douze personnes ont par ailleurs été tuées dans des frappes israéliennes à travers le Liban dans la nuit, selon l'agence de presse officielle Ani.
Liban: des secouristes fouillent les décombres après une frappe israélienne près de Saïda
