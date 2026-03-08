À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le cortège parisien s'élance à Stalingrad, avec dans ses rangs Gisèle Pelicot et sa fille, Caroline Darian. En France, des manifestations se déroulent dans 150 lieux pour défendre les droits des femmes, dénoncer les violences sexuelles et la montée du conservatisme.
Droits des femmes: le cortège s'élance à Paris avec Gisèle Pélicot et sa fille
