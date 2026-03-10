Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé mardi que l'Australie a accordé l'asile à certaines joueuses de l'équipe iranienne féminine de football, qui avaient refusé de chanter leur hymne national avant un match de la Coupe d'Asie.
L'Australie accorde l'asile à des footballeuses iraniennes
