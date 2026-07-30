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Crète: un incendie de forêt fait rage sur l'île grecque

information fournie par AFP Video 30/07/2026 à 09:35

Un incendie de forêt continue de faire rage sur l'île grecque de Crète. Trois pompiers ont perdu la vie mercredi 29 juillet, alors qu'ils luttaient contre des incendies de forêt en Grèce, tandis que plusieurs autres feux se sont déclarés à travers le pays, attisés par des vents violents.

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