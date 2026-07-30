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Top 5 IA du 29/07/2026

information fournie par Libertify 30/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Adobe, Bureau Veritas, Kering, Sopra Steria, Verallia. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ADOBE
263,4300 USD NASDAQ +5,72%
BUREAU VERITAS
29,270 EUR Euronext Paris +7,14%
KERING
292,850 EUR Euronext Paris +16,91%
SOPRA STERIA
195,600 EUR Euronext Paris +13,59%
VERALLIA
18,570 EUR Euronext Paris -4,67%

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