L'incendie de Madrid est « au plus fort » et « impossible à éteindre », selon les autorités. Ces images, tournées à Cebreros, à l'ouest de Madrid, montrent la végétation détruite et des pompiers tentant d'éteindre les flammes et de limiter les dégâts. Au total, 63 000 personnes ont été évacuées ou doivent se confiner dans la région de Madrid, a annoncé le ministère de l'Intérieur, après avoir ordonné le départ de 5 000 vacanciers du camping d'El Escorial, au nord-ouest de la capitale espagnole. IMAGES
Incendie en Espagne: les flammes ravagent la campagne à l'ouest de Madrid
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