Pour lutter contre le mégafeu qui ravage la Gironde et a brûlé 42.000 hectares, les pompiers du Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) allument des feux tactiques dans la forêt du Porge. Ces contre-feux, maîtrisés, sont allumés à l'approche d'un front de flammes pour éliminer le combustible et ralentir la progression du feu de forêt.
Incendie en Gironde: aux lisières du mégafeu, des brûlages pour contrer les flammes
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