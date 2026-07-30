Grèce: 300 pompiers face aux incendies en Crète, 8.000 évacués

De la fumée s'élève dans une zone boisée en proie à un incendie au sud de la ville de Réthymnon, sur l'île grecque de Crète, le 30 juillet 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )

Plus de 300 pompiers luttent jeudi contre deux incendies de forêt sur l'île grecque de Crète, qui ont entraîné l'évacuation de quelque 8.000 personnes selon les autorités.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu que la Grèce, plutôt épargnée au début de l'été par les canicules et les feux importants comme en France et en Espagne, allait vivre "des jours difficiles".

"Nous avons encore devant nous des jours difficiles. Et août est un mois traditionnellement compliqué", a-t-il dit avant le conseil des ministres.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a exprimé "ses plus sincères condoléances" à la Grèce pour la perte de trois pompiers et assuré le pays que "l’Europe se tenait à ses côtés".

"L’UE prépare un soutien supplémentaire, tout comme la Grèce s’est tenue aux côtés de la France et de l’Espagne lorsqu’elles en avaient le plus besoin", a-t-elle écrit en grec sur son compte X.

En Crète, le premier foyer a démarré mercredi dans le sud du département de Réthymnon poussant les autorités à évacuer la station balnéaire d'Agia Galini.

La situation s'est toutefois améliorée jeudi malgré des vents violents qui empêchent parfois les bombardiers d'eau de se ravitailler en mer.

"Nous avons évacué quelque 8.000 personnes" mercredi soir du pittoresque port de pêche d'Agia Galini, a indiqué Maria Lion, la vice-préfète de la région de Réthymnon, sur la chaîne publique ERT.

"De nombreuses évacuations ont eu lieu par des gardes-côtes", selon une vidéo de la police portuaire.

"nous avons eu très peur"

Daniela Schmidt, touriste autrichienne interrogée par l'AFP, dit "avoir eu très peur". "Pendant toute la soirée et la nuit, nous avons regardé le feu. Nous avons appelé l’hôtel et leur avons demandé de venir nous chercher. Nous étions effrayés — pas de bagages, pas de documents, seulement nos maillots de bain", raconte-t-elle.

Jeudi après-midi, un deuxième feu s'est déclaré près du village d'Asomatos, à 60 km du premier foyer. Les autorités ont appelé à des évacuations préventives. Trois hélicoptères et plus de 70 pompiers ont été dépêchés sur place pour y faire face.

Selon la Protection civile grecque, plusieurs régions, dont la Crète, la région d'Athènes, l'est du Péloponnèse et la majeure partie des îles de la mer Égée, font face à un risque "très élevé" de feux ce jeudi, de niveau 4 sur une échelle qui en compte 5.

Un pompier au sud de la ville de Réthymnon, sur l'île grecque de Crète, le 30 juillet 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )

"Nous sommes confrontés à des reprises de feu incessantes", a souligné sur la chaîne publique ERT, Yannis Tatarakis, le maire d'Agios Vassilios, municipalité dans laquelle se trouve aussi Agia Galini.

"Les vents ne faiblissent pas" et les rafales atteignent par endroits quelque 120 km/h, a-t-il ajouté.

Michalis Christoforakis, un hôtelier d'Agia Galini, a indiqué à l'AFP que les vacanciers étaient en train de regagner leurs hôtels et hébergements, en pleine saison touristique, pilier de l'économie grecque.

"Certaines personnes étaient inquiètes" lors des évacuations, a-t-il témoigné. "Mais il n'y a eu aucun mouvement de panique", avec des bus à disposition par les autorités.

vents violents

Les flammes ont détruit des habitations, des installations agricoles et tué du bétail, mais l'ampleur exacte des dégâts reste inconnue tant que le feu n'est pas maîtrisé, a encore précisé Maria Lion.

Les vents devraient rester "très violents" dans le sud de la Crète tout au long de la journée, selon meteo.gr.

Après avoir causé la mort de deux pompiers en Crète, les incendies ont tué un troisième pompier qui participait aux opérations de lutte contre un incendie près de Gytheio, dans le Péloponnèse.

Sur l'île touristique de Paros, dans l'archipel des Cyclades, quatre personnes, dont le maire et un adjoint, ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui s'est déclaré mardi dans une décharge.

La Grèce, touchée de plein fouet par la crise climatique comme l'ensemble du pourtour méditerranéen, est en proie à des incendies chaque été en raison de fortes températures, de canicules fréquentes, et de la sécheresse.

Des dizaines de feux de forêt se sont déclarés ces derniers jours à travers le pays, mais ils ont été circonscrits.