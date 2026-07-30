"J'ai envie de vivre": Des habitants de Kiev continuent de passer leurs nuits dans les stations de métro pour se protéger des frappes russes. Certains expliquent s'être habitués à vivre au rythme des alertes aériennes, malgré la fatigue, le stress et la peur permanente des bombardements.
Ukraine: les habitants de Kiev trouvent refuge dans le métro lors des alertes aériennes
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