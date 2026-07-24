Des images publiées par des internautes montrent des chevaux galopant dans une rue de Biscarrosse, alors que des incendies de forêt ravagent la France.
France: des chevaux galopent dans les rues de Biscarrosse pour fuir les incendies
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