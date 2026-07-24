L'église Notre-Dame de Grâces, pourtant située en plein cœur de l'incendie qui a dévasté le massif forestier sur les hauteurs de Cotignac, est intacte, sauvée par l'intervention des pompiers tout le long de la journée de jeudi.
Dans le Var, une église intacte après l'incendie de Cotignac
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