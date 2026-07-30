A la Une de la presse, ce jeudi 30 juillet, les réactions à l’arrêté d’expulsion, en France, contre la propagandiste pro-Kremlin Xenia Fedorova, qui annonce vouloir faire appel. La répression de toute voix dissidente en Russie, où la propagande s’enraye. Les conséquences dévastatrices de la canicule en Europe. Et un écureuil qui a semé la zizanie dans un match de baseball aux Etats-Unis.
Xenia Fedorova menacée d'expulsion: "Bons baisers de Paris"
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