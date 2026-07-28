Voici pourquoi la croissance américaine a mangé son pain blanc !

L'économie américaine a longtemps défié les prévisions grâce à une croissance plus solide qu'attendu. Mais entre ralentissement de la consommation, baisse de l'épargne des ménages et recul de l'investissement, cet élan pourrait s'essouffler. L'analyse de Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam. Ecorama du 28 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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