De la Caraïbe au Pacifique, en passant par l'océan Indien, la sécheresse s'installe. A Futuna, l'absence de pluie menace les cultures. Sept communes subissent des restrictions à La Réunion, comme en Martinique et en Guadeloupe où les niveaux des nappes phréatiques sont faibles. Tour d'horizon avec Isabelle Braouet.
Sécheresse : alerte au manque d'eau en Outre-mer
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