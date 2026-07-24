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Sécheresse : alerte au manque d'eau en Outre-mer

information fournie par France 24 24/07/2026 à 17:20

De la Caraïbe au Pacifique, en passant par l'océan Indien, la sécheresse s'installe. A Futuna, l'absence de pluie menace les cultures. Sept communes subissent des restrictions à La Réunion, comme en Martinique et en Guadeloupe où les niveaux des nappes phréatiques sont faibles. Tour d'horizon avec Isabelle Braouet.

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1 commentaire

  • 24 juillet 18:41

    sinon dessalé l'eau de mer dont ils sont entouré c'est une option ou pas?

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