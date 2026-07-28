Enfants étudiants à l’étranger : rattachement fiscal ou pension alimentaire ?

Le départ d'un enfant pour étudier à l'étranger peut avoir des conséquences sur la déclaration de revenus des parents. Rattachement au foyer fiscal ou déduction d'une pension alimentaire : quelle est la solution la plus avantageuse ? Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards détaille les critères à prendre en compte pour faire le bon arbitrage. Ecorama du 28 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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