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Enfants étudiants à l’étranger : rattachement fiscal ou pension alimentaire ?

information fournie par Ecorama 28/07/2026 à 09:20

Le départ d'un enfant pour étudier à l'étranger peut avoir des conséquences sur la déclaration de revenus des parents. Rattachement au foyer fiscal ou déduction d'une pension alimentaire : quelle est la solution la plus avantageuse ? Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards détaille les critères à prendre en compte pour faire le bon arbitrage. Ecorama du 28 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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