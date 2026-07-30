Le parasol orange vif, deux chaises de plage rayées et un couple de vacanciers qui contemple au loin le gigantesque panache de fumée depuis le bord du lac de Lacanau : la série de photos AFP prises durant les incendies en Gironde s'est retrouvée à la Une des principaux journaux et a fait le tour des réseaux sociaux.
Incendie en Gironde : la "symbolique très forte" des vacanciers sous leur parasol
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