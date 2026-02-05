La volatilité fait son retour sur les marchés : chute brutale du bitcoin, variations marquées sur l’or, tensions sur le pétrole et mouvements rapides sur l’euro‑dollar. Que révèlent ces secousses sur l’état d’esprit des investisseurs ? Quels sont les risques qui pourraient freiner la progression des marchés actions et des métaux précieux ? L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 5 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Or, pétrole, dollar, actions, bitcoin : ça va secouer en février ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro