 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Minneapolis, bastion contre la politique migratoire de Donald Trump

information fournie par AFP Video 04/02/2026 à 20:01

La ville de Minneapolis, dans le Minnesota, au nord des Etats-Unis, est en résistance : deux citoyens américains y ont été tués par des agents fédéraux en trois semaines. Le gouverneur Tim Walz, ex-colistier de Kamala Harris à la présidentielle, est un fervent opposant à Donald Trump , et une grande partie de l'Etat du Minnesota est considérée comme "sanctuaire," limitant la collaboration des forces de l'ordre locales avec les agences fédérales déployées sur place pour lutter contre l'immigration. Retour sur une confrontation physique et idélogique.

Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
2

Accord commercial Inde-Etats-Unis : des relations normalisées... mais floues

information fournie par France 24 03 févr.
3

Voile : nouveau record autour du monde établi par Thomas Coville (Sodebo) et son équipage.

information fournie par France 24 03 févr.
4

Escrime : Ysaora Thibus de retour au plus haut niveau

information fournie par France 24 00:06
5

Tir à l'arc : Lisa Barbelin vise un nouveau titre de championne d'Europe de tir à 18m en salle

information fournie par France 24 00:10
6

Minerais stratégiques : la diplomatie de Donald Trump inquiète l’Europe

information fournie par France 24 10:55
7

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 12:18
8

Au procès en appel du RN et de ses cadres, parole à la défense

information fournie par AFP 14:20
3
1

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
2

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
3

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
4

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
5

Municipales: Jean-Luc Mélenchon appelle à punir "sévèrement" les socialistes

information fournie par AFP Video 01 févr.
6
6

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
7

Municipales: à Roubaix, LFI en terrain fertile mais pas conquis

information fournie par AFP 31 janv.
5
8

Derrière les lunettes du président Macron, les défis d'un savoir-faire français

information fournie par AFP 30 janv.
12
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank