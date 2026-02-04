Minneapolis, bastion contre la politique migratoire de Donald Trump

information fournie par AFP Video • 04/02/2026 à 20:01

La ville de Minneapolis, dans le Minnesota, au nord des Etats-Unis, est en résistance : deux citoyens américains y ont été tués par des agents fédéraux en trois semaines. Le gouverneur Tim Walz, ex-colistier de Kamala Harris à la présidentielle, est un fervent opposant à Donald Trump , et une grande partie de l'Etat du Minnesota est considérée comme "sanctuaire," limitant la collaboration des forces de l'ordre locales avec les agences fédérales déployées sur place pour lutter contre l'immigration. Retour sur une confrontation physique et idélogique.