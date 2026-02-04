 Aller au contenu principal
Dermatose bovine: des parlementaires appellent à anticiper la "revaccination"

information fournie par AFP Video 04/02/2026 à 20:01

Des parlementaires mandatés pour faire un "premier bilan" de la crise de la dermatose bovine recommandent d'anticiper la "revaccination" pour éviter le retour de la maladie cet été, "en s'assurant notamment que le stock de vaccins disponibles est suffisant", préconise la sénatrice LR Martine Berthet lors d'une conférence de presse. SONORE

Environnement
