Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos BVA, politologue, et auteur du livre « Au-delà des apparences », coécrit avec Alexandre Guérin et Arnaud Caré (éditions du Cherche Midi), était l'invité de l'émission Ecorama du 5 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le pessimisme français, la perception du déclin, la défiance envers les responsables politiques, la montée du populisme, mais aussi les atouts du pays et les raisons de rester optimiste
Brice Teinturier (Ipsos) : "C'est faux de dire que les Français sont paresseux !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro