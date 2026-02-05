 Aller au contenu principal
Brice Teinturier (Ipsos) : "C'est faux de dire que les Français sont paresseux !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 05/02/2026 à 14:05

Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos BVA, politologue, et auteur du livre « Au-delà des apparences », coécrit avec Alexandre Guérin et Arnaud Caré (éditions du Cherche Midi), était l'invité de l'émission Ecorama du 5 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le pessimisme français, la perception du déclin, la défiance envers les responsables politiques, la montée du populisme, mais aussi les atouts du pays et les raisons de rester optimiste

1 commentaire

  • 14:13

    Je n’ai jamais vécu dans les conditions générales négatives à tous les niveaux dans notre pays qui n’est plus dirigés par des personnes à niveaux de bonnes compétences financières , politiques , de nombreux fonctionnaires incompétents a de nombreux niveaux pour traiter de nombreux sujets sans aucune compétence , aucune majorité gouvernementale est devenue dramatique

