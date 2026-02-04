Dans le procès des assistants parlementaires européens du Front national, les avocats généraux ont requis quatre ans de prison dont trois avec sursis et surtout cinq ans d’inéligibilité contre Marine Le Pen. Si la cour d’appel suit les réquisitions du parquet, dont la décision est attendue avant l’été, Marine Le Pen risque d'être empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Aura-t-elle d'autres choix que de passer la main à Jordan Bardella ?
Cinq ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen : une candidature compromise pour 2027 ?
