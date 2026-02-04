Sophie Binet juge que sa mise en examen est "soutenue et financée par l'extrême-droite"

information fournie par AFP Video • 04/02/2026 à 20:02

"Cette plainte, elle n'est pas le fruit du hasard puisqu'elle vient de Sophie de Menthon et de l'association ETHIC. Cette association est financée par Pierre-Edouard Stérin, un milliardaire d'extrême-droite qui, dans son projet Périclès, soutient des associations pour multiplier les procédures-bâillon", estime la leader de la CGT Sophie Binet en marge d'un "grand meeting pour les libertés syndicales" de l'organisation. Sophie Binet avait commenté, le 31 janvier 2025 sur RTL, des propos tenus quelques jours auparavant par le patron du groupe LVMH, Bernard Arnault. Le milliardaire avait estimé que le projet de surtaxe du gouvernement "poussait à la délocalisation". Elle avait alors qualifié les grands patrons de "rats qui quittent le navire" et dont "le seul objectif est l'appât du gain". SONORE