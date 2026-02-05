 Aller au contenu principal
Les Français moins riches que les Chypriotes ?

05/02/2026

La France décroche-t‑elle durablement en Europe ? Selon Eurostat, le PIB par habitant français est désormais inférieur à la moyenne européenne, loin derrière l’Allemagne, le Danemark ou même Chypre. Comment expliquer ce recul qui s’installe depuis une décennie ? Déclin structurel, choix politiques, démographie ou marché du travail : Xavier Timbeau décrypte les ressorts de ce décrochage et les conditions d’un éventuel rebond. Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 5 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

    C'est logique au regard de la politique menée depuis 50 ans dans ce pays ou l'on encourage l'oisiveté et l'argent facile.

