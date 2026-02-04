Au Venezuela, 350 prisonniers politiques sont sortis de prison depuis le 8 janvier, à l’image du journaliste Carlos Julio Rojas, qui a décidé de s’exprimer à la télévision le 3 février. Un acte courageux, puisque les prisonniers politiques remis en liberté n’ont souvent pas le droit de s’exprimer et restent soumis à de nombreuses restrictions.
Chronique : au Venezuela, un journaliste sorti de prison brise l’interdiction de s’exprimer
