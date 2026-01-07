Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi • 07/01/2026 à 18:05

Epargnez malin grâce aux éclairages des experts Amundi !

Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin !

Bon réflexe n°3 //

Investir, c'est pour les riches ?

Notre expert vous explique pourquoi il ne faut pas sous-estimer les petites sommes.

Revoir l'épisode précédent :

Bon réflexe n°2 //

Investir, ça peut attendre ?

Notre expert vous explique pourquoi commencer tôt paie, grâce au mécanisme des intérêts composés.