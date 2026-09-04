"On avait une grosse attente. Vous avez porté vos annonces ce matin. On est complètement déçus des annonces", dit le président de la FDSEA de la Marne Laurent Champenois à la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, en déplacement à la foire agricole de Châlons-en-Champagne. "Vous n'avez pas dû comprendre la situation", dit-il en préambule, alors que la ministre estime qu'"il y a comme une forme de déréalité de ce qu'est l'argent public".
FNSEA à Genevard: "vous n'avez pas dû comprendre la situation"
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