George Lucas, célèbre réalisateur des films "Star Wars", a dévoilé son nouveau musée à Los Angeles, où sont exposées des oeuvres inédites de sa collection. Le projet, qui lui a pris plus de 20 ans, ouvrira ses portes au public le 22 septembre.
George Lucas dévoile son nouveau musée à Los Angeles
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