Ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti l'Organisation internationale de l'aviation civile : l'espace aérien russe est devenu "totalement dangereux", en raison des drones ukrainiens. Le président russe Vladimir Poutine a immédiatement répliqué en accusant son homologue ukrainien de "terrorisme d'État". Sa propagande compare Volodymyr Zelensky à Oussama Ben Laden, tout en rappelant un crime de guerre contre un vol civil en 2014 que la Russie impute à l'Ukraine… dont il a été prouvé qu'il a été commis par les séparatistes soutenus par Moscou.
Après l'avertissement de Volodymyr Zelensky, la propagande russe contre-attaque
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