La Norvège, en deuil, entre dans une nouvelle ère sous Haakon VIII

Le nouveau roi Haakon VIII recontre le Premier ministre Jonas Gahr Støredans après la mort de son père Harald, à Oslo le 28 août 2026 ( NTB / Lise Åserud )

La Norvège ouvre samedi une nouvelle page de son histoire sous un nouveau roi, Haakon VIII, après la mort de son père Harald, figure rassembleuse restée 35 ans sur le trône.

Un deuil national a été décrété dans le royaume scandinave à la suite du décès, vendredi à 06H35 (04H35 GMT), à l'âge de 89 ans, du doyen des souverains d'Europe.

Toute la journée vendredi, des milliers de personnes se sont recueillies devant le palais royal d'Oslo, où la dépouille d'Harald V a été transportée dans la soirée. Des Norvégiens se sont massés sous la pluie pour apercevoir la procession, au sein de laquelle a pris place la famille royale.

Son fils Haakon, 53 ans, lui succède alors que la monarchie norvégienne est fragilisée par une série de scandales.

Cette photo prise le 4 février 2026 à Oslo, en Norvège, montre le roi Harald V de Norvège lors de l'inauguration d'un centre de formation et de réhabilitation pour les malades du cancer sur le campus du Radiumhospitalet ( NTB / Thomas Fure )

Le nouveau roi, qui aura comme son père des fonctions essentiellement protocolaires, s'est rendu au palais royal avec sa fille de 22 ans, Ingrid Alexandra, la nouvelle princesse héritière, pour informer officiellement le gouvernement du décès de son père.

"Je prendrai le nom de Haakon VIII et je perpétuerai la devise que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont choisie: +Tout pour la Norvège+", a-t-il déclaré.

Nouvelle époque

Sans attendre les funérailles royales, dont la date n'a pas été annoncée et qui marqueront la fin du deuil national, le nouveau souverain prêtera serment d'allégeance à la Constitution mardi. Il ne devrait pas être couronné, pratique abolie en 1908, mais pourrait choisir, comme son père et grand-père, de faire bénir son règne lors d'une cérémonie à la cathédrale de Trondheim, où les rois norvégiens ont été couronnés entre 1814 et 1906.

"Une époque s'est terminée. Une nouvelle commence. Le roi est mort. Vive le roi", a déclaré le Premier ministre, Jonas Gahr Støredans un bref discours après sa rencontre avec le nouveau monarque.

La dirigeante du Parti du progrès, Sylvi Listhaug, et des personnes en deuil se rassemblent pour rendre hommage au roi Harald V de Norvège, décédé, sur la place du Palais royal à Oslo, le 28 août 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

"Nous nous souviendrons du roi Harald pour son amour de son peuple, son humour et sa chaleur humaine, et pour sa foi inébranlable en nous", a ajouté le dirigeant.

Hospitalisé depuis le 17 août, Harald souffrait d'une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

"Il a eu beaucoup d'importance, il a été un roi rassembleur, le roi du peuple", a dit à l'AFP Line Stousland, 49 ans. Elle est venue déposer des fleurs devant le palais royal, où se sont amoncelées des montagnes de bouquets, cartes, peluches et drapeaux norvégiens.

Les hommages ont aussi afflué de l'étranger, de la part des monarchies européennes ainsi que des dirigeants du monde entier dont Donald Trump qui a salué la mémoire d'"un homme fort, fier, et grandement respecté".

Image modeste

Harald V, qui était monté sur le trône en 1991, était largement perçu comme l'incarnation d'une Norvège ouverte et tolérante.

Nombre de Norvégiens interrogés par l'AFP ont cité son discours après les attaques mortelles du néonazi Anders Behring Breivik qui ont fait 77 victimes le 22 juillet 2011, le pire massacre en Norvège depuis la Seconde guerre mondiale.

Depuis plusieurs années, Harald souffrait de multiples problèmes de santé, mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement.

Son héritier, Haakon, populaire, se montre modeste, fuyant le faste et l'ostentation. Il a fait siennes les préoccupations de sa génération: défense de l'environnement, lutte contre le racisme, combat contre l'homophobie...

Photo prise le 23 juin 1991 dans la cathédrale de Nidaros, à Oslo, en Norvège, montrant le roi Harald V de Norvège lors de sa prestation de serment par l'évêque Finn Wagle, aux côtés de la reine Sonja (g). ( NTB / Bjørn Sigurdsøn )

Mais il accède au trône au milieu de vents contraires. Les liens de son épouse Mette-Marit avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, la condamnation de son beau-fils pour viol, et les frasques du couple excentrique formé par sa sœur et un Américain chaman autoproclamé ont entamé le lustre de la monarchie.

Outre ces scandales, la famille royale norvégienne a traversé une période difficile ces derniers mois en raison des problèmes de santé du défunt souverain ainsi que de la nouvelle reine. Mette-Marit souffre d'une maladie pulmonaire incurable qui lui a valu une greffe des poumons en juin.