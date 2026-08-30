"Dans ce qu'on appelle le bloc central, on n'entend parler que de tambouille politique. Moi, je veux parler de ma vision et de ce que je veux porter pour les Français", affirme Gabriel Attal en visite à la foire de Châlons-en-Champagne, où le secrétaire général de Renaissance poursuit sa campagne pour l'élection présidentielle pendant que son rival Edouard Philippe s'affiche à Tourcoing avec Gérald Darmanin. SONORE
Présidentielle: Attal regrette la "tambouille politique" dans le bloc central
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro