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Présidentielle: Attal regrette la "tambouille politique" dans le bloc central

information fournie par AFP Video 30/08/2026 à 15:23

"Dans ce qu'on appelle le bloc central, on n'entend parler que de tambouille politique. Moi, je veux parler de ma vision et de ce que je veux porter pour les Français", affirme Gabriel Attal en visite à la foire de Châlons-en-Champagne, où le secrétaire général de Renaissance poursuit sa campagne pour l'élection présidentielle pendant que son rival Edouard Philippe s'affiche à Tourcoing avec Gérald Darmanin. SONORE

Gabriel Attal
Presidentielle 2027
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