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Archéologie du genre : réécrire l’histoire au féminin

information fournie par France 24 04/09/2026 à 15:44

Longtemps, tous les archéologues étaient des hommes, et ils imaginaient les sociétés du passé à l’aune de celles dans lesquelles ils vivaient : patriarcales, avec des femmes au foyer en charge de l’éducation des enfants et des hommes à la chasse ou à la guerre. Mais ces trente dernières années, la profession s’est beaucoup féminisée et la science a progressé à pas de géant.

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