A Oslo, des personnes signent le livre de condoléances après le décès du roi Harald V de Norvège. Un deuil national a été décrété dans le royaume scandinave à la suite du décès, vendredi 28 août, à l'âge de 89 ans, du doyen des souverains d'Europe. IMAGES
Norvège: signature du livre de condoléances après le décès du roi Harald V de Norvège
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