Le secrétaire général de le FNSEA, Hervé Lapie, déclare que l'annonce du gouvernement d'un milliard d'euros d'aides d'urgence pour l'agriculture n'est pas à la hauteur de "l'ambition" du syndicat. "On a une perte de 10 milliards (...) Il nous faut au moins 2 milliards", déclare-t-il, lors d'une visite à la foire de Châlons-en-Champagne.
Plan pour l'agriculture: pas à la hauteur de "l'ambition" de la FNSEA
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