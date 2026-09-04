Des familles qui dénoncent des violences et atteintes sexuelles sur leurs enfants annoncent porter plainte contre la Ville de Paris et son maire socialiste Emmanuel Grégoire, ainsi que sa prédécesseure Anne Hidalgo. Réunies autour de l'association MeTooEcole, ces familles, dont les enfants sont scolarisés dans différentes écoles de la capitale, demandent à la justice d'examiner ce que les édiles savaient des dysfonctionnements dans le périscolaire.
Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par une plainte de familles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro