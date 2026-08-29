Le régime militaire au pouvoir au Niger affirme "reprendre progressivement le contrôle" face à des mutins qui ont "entrepris de séquestrer" des soldats dans la base militaire attenante à l'aéroport de Niamey et "effectué des tirs sur certains sites sensibles" de la capitale, selon un communiqué lu à la télévision publique et signé du ministre de la Défense.
Niger: la junte dit "reprendre progressivement le contrôle" face aux mutins
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