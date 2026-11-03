"Je me sens joyeux", déclare Philippe Jaenada à son arrivée au restaurant Drouant, à Paris, après avoir remporté le prix Goncourt 2026 pour son roman "L'Inconnue du quai de Javel", dans lequel il enquête sur l'assassinat d'une jeune Bretonne à la fin des années 1950. IMAGES
Goncourt: le lauréat Philippe Jaenada "joyeux" à son arrivée chez Drouant
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