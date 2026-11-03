Les États-Unis ont mené des frappes limitées sur une île iranienne du stratégique détroit d'Ormuz, comme l'a confirmé le président Donald Trump, malgré des tractations diplomatiques, toujours en cours selon le médiateur qatari, qui a dit continuer à espérer un accord pour régler le conflit au Moyen-Orient.
Iran : frappes américaines sur une île du détroit d'Ormuz
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