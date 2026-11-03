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Agression dans une école à Nice: Ciotti dénonce le "laxisme" du gouvernement

information fournie par AFP Video 03/11/2026 à 17:30

"Nous sommes face à l'impuissance, face au laxisme, face à l'incompétence d'un gouvernement qui n'a pas su aujourd'hui faire respecter ses propres décisions," réagit Eric Ciotti après que Laurent Nuñez a affirmé que la mère d'élève qui a agressé lundi avec une arme la directrice et une enseignante d'une école maternelle de Nice, était en situation irrégulière depuis 2019. SONORE

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4

1 commentaire

  • 17:57

    Ouvrez les yeux, j'ai entendu récemment

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