"Nous sommes face à l'impuissance, face au laxisme, face à l'incompétence d'un gouvernement qui n'a pas su aujourd'hui faire respecter ses propres décisions," réagit Eric Ciotti après que Laurent Nuñez a affirmé que la mère d'élève qui a agressé lundi avec une arme la directrice et une enseignante d'une école maternelle de Nice, était en situation irrégulière depuis 2019. SONORE
Agression dans une école à Nice: Ciotti dénonce le "laxisme" du gouvernement
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