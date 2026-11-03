Le prix Goncourt 2026 a été attribué à Philippe Jaenada pour « L'inconnue du quai de Javel » (Flammarion). Dans ce roman, l'écrivain français mène une enquête sur un meurtre non élucidé, celui de Louise Cansot, modèle des peintres de Montparnasse, retrouvée morte dans l'ouest parisien.
Prix Goncourt 2026 : Philippe Jaenada récompensé pour « L'inconnue du quai de Javel »
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