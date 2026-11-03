La mobilisation lycéenne, tout en étant moins suivie, se poursuit. Pour Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance, "il faut mettre en œuvre les annonces faites aux lycéens". La vice-présidente du Mouvement démocrate estime que "la jeunesse exprime une angoisse". Après l’attentat raciste de Trappes, les tensions politiques et sociales ont été ravivées. Une poussée qu'elle attribue en partie aux "extrêmes qui alimentent des comportements violents".
Sarah El Haïry (Modem) : "Les extrêmes alimentent des comportements violents"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro