Portugal : les militants pour le droit au logement proclament une victoire judiciaire

Une manifestante pour le droit au logement à Lisbonne, le 1er novembre 2026 ( AFP / FILIPE AMORIM )

Les militants pour le droit au logement au Portugal, dont les campements installés à Lisbonne et Porto (nord) ont été systématiquement évacués par la police, ont affirmé lundi avoir obtenu une décision de justice favorable à leur cause, ce que conteste le gouvernement.

Sollicité par une militante à titre individuel, le tribunal administratif de Lisbonne l'a autorisé à monter une tente sur la place du Rossio, en plein cœur de la capitale portugaise, pendant toute la nuit, alors que les forces de l'ordre ont jusqu'ici invoqué un décret qui, selon elles, interdit toute manifestation au-delà de 00H30.

"Le tribunal a confirmé ce que nous avons toujours soutenu : l'heure, à elle seule, ne justifie pas la dispersion d'une manifestation, et les tentes sont des instruments de protestation, pas du camping", ont réagi les organisateurs des campements à Lisbonne sur leur compte Instagram.

Le ministère de l'Intérieur a cependant estimé que cette décision judiciaire "se limite à une situation individuelle et concrète" et "ne se prononce pas sur la légalité des interventions policières, ni ne reconnaît un droit général à l'installation de campements permanents dans l'espace public".

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police a de nouveau évacué des dizaines de tentes installées à Lisbonne et Porto, la grande ville du nord du pays, chargeant les protestataires à coups de matraque et procédant à 13 arrestations.

La police a fait part de 13 blessés dans ses rangs à Porto, tandis que le service d'urgences médicales a recensé 25 manifestants légèrement blessés dans les deux interventions.

Le président de la République António José Seguro doit réunir lundi après-midi son "conseil d'État", une instance consultative rassemblant les plus hautes personnalités politiques du pays, afin d'aborder le sujet de la "cohésion sociale" dans le contexte des manifestations pour le droit au logement inspirées par l'Espagne voisine.

"Je ne renoncerai pas au dialogue et au bon sens", a déclaré lundi matin le chef de l'État. "Le droit de manifester est un droit constitutionnel, c'est un symbole de notre liberté et de notre régime démocratique", a-t-il fait valoir.

Les militants pour le droit au logement prévoient de se rassembler à nouveau lundi soir sur la place du Rossio, afin de "célébrer" la décision du tribunal administratif de Lisbonne.