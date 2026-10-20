Commerçants sinistrés: le gouvernement, par la voix du ministre de l'Action des Comptes publics, David Amiel, annonce un "étalement simplifié des charges fiscales et sociales".
Commerçants: "étalement simplifié des charges fiscales et sociales" (ministre)
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