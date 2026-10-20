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Commerçants: "étalement simplifié des charges fiscales et sociales" (ministre)

information fournie par AFP Video 20/10/2026 à 15:32

Commerçants sinistrés: le gouvernement, par la voix du ministre de l'Action des Comptes publics, David Amiel, annonce un "étalement simplifié des charges fiscales et sociales".

Environnement
17 octobre
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4 commentaires

  • 16:13

    On fait des chocs. .. des confinements voir on ne mobilise que 5000 policiers sur date de mobilisation connue depuis plus de 40 jours. .. et comme pour le confinement on etale le cout du choc dans le temps. .. ce qui se termine par des faillites. .. on voudrait se débarrasser des indépendants , des petits entrepreneurs que l on ne ferait pas autre chose

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