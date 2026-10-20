 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Du vin à la sobriété : la sommellerie française se réinvente

information fournie par France 24 20/10/2026 à 16:50

Cette semaine, dans "C'est en France", nos reporters partent à la rencontre d'une nouvelle génération de sommeliers. Au programme : une rencontre avec Pascaline Lepeltier, vice-championne du monde 2026 au concours du Meilleur sommelier du monde. Dégustations à l'aveugle et tests de connaissances théoriques, on la suit dans sa préparation exigeante à la compétition. Notre équipe explore aussi les mutations d'une profession qui s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation, notamment à travers le parcours d'un sommelier qui a fait le choix du sans alcool.

Vidéos les + vues

1

Ouverture à Paris du procès de l'Insoumise Rima Hassan pour apologie du terrorisme

information fournie par AFP 19 oct.
5
2

Limoges entre colère et désarroi après l'incendie de sa mairie

information fournie par AFP 18 oct.
8
3

Violences: les premiers couvre-feux en vigueur, l'exécutif montre les muscles sur la réponse pénale

information fournie par AFP 19 oct.
74
4

17 octobre : un couple d'octogénaires agressé et dépouillé à Paris ?

information fournie par France 24 19 oct.
3
5

Conseil exceptionnel des entreprises: images du tour de table à Bercy

information fournie par AFP Video 11:55
6

Couvre-feux, armée, état d'urgence : que peut faire l'État ?

information fournie par France 24 11:45
1
7

Jugée pour apologie du terrorisme, Rima Hassan dénonce une "tentative d'intimidation" avant d'excercer son droit au silence

information fournie par AFP 19 oct.
12
8

Manifestations du 17 octobre : près de 3000 commerces vandalisés

information fournie par France 24 00:16
1
1

Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13 oct.
2

L'Assemblée nationale adopte la loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles

information fournie par AFP 13 oct.
4
3

Budget 2027 : les débats démarrent dans l'hémicycle, la dette et la présidentielle dans les esprits

information fournie par AFP 14 oct.
11
4

Joseph Kabila en RDC: "Vers une propagation de la guerre?"

information fournie par France 24 14 oct.
5

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
6

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
7

L'Arabie saoudite mise à l'épreuve par les frappes houthies

information fournie par AFP Video 13 oct.
8

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1

Carburants: à Paris, des automobilistes pour qui "on n'en fait pas assez"

information fournie par AFP Video 23 sept.
1
2

Nouvelle flambée sur les taux français : la défiance des investisseurs s'accélère ?

information fournie par Ecorama 24 sept.
4
3

Des taux d’intérêt plus haut pendant longtemps ?

information fournie par Boursorama 25 sept.
4

Marine Le Pen a-t-elle raison ou tort d’affirmer que la France est au bord d’une crise obligataire ?

information fournie par Ecorama 25 sept.
16
5

Carburants, gaz, fioul... l'exposition des ménages français à la hausse des prix

information fournie par AFP 23 sept.
8
6

Faut-il acheter ces 2 actions du CAC 40 qui perdent 50% cette année ?

information fournie par Ecorama 28 sept.
5
7

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28 sept.
8

La mégafusée Starship d'Elon Musk signe un premier vol en orbite

information fournie par AFP 28 sept.
15

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank