Cette semaine, dans "C'est en France", nos reporters partent à la rencontre d'une nouvelle génération de sommeliers. Au programme : une rencontre avec Pascaline Lepeltier, vice-championne du monde 2026 au concours du Meilleur sommelier du monde. Dégustations à l'aveugle et tests de connaissances théoriques, on la suit dans sa préparation exigeante à la compétition. Notre équipe explore aussi les mutations d'une profession qui s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation, notamment à travers le parcours d'un sommelier qui a fait le choix du sans alcool.
Du vin à la sobriété : la sommellerie française se réinvente
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