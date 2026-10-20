Du vin à la sobriété : la sommellerie française se réinvente

information fournie par France 24 • 20/10/2026 à 16:50

Cette semaine, dans "C'est en France", nos reporters partent à la rencontre d'une nouvelle génération de sommeliers. Au programme : une rencontre avec Pascaline Lepeltier, vice-championne du monde 2026 au concours du Meilleur sommelier du monde. Dégustations à l'aveugle et tests de connaissances théoriques, on la suit dans sa préparation exigeante à la compétition. Notre équipe explore aussi les mutations d'une profession qui s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation, notamment à travers le parcours d'un sommelier qui a fait le choix du sans alcool.