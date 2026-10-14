Une fin d’année en dent de scie sur les marchés ?

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Malgré des tensions mondiales sur les dettes souveraines, les marchés américains restent proches de leurs sommets, portés par une croissance des profits supérieure à 30 % mais seulement partiellement reflétée dans les cours. La saison des résultats du troisième trimestre, attendue en hausse de 25 %, pourrait-elle créer des déceptions?. Entre interrogations sur la rentabilité réelle de l'IA, dépenses des hyperscalers en forte accélération et marges parfois extravagantes dans l'écosystème, la fin d'année promet davantage de volatilité. L'analyse de Frédéric Tassin, Directeur Gestion Actions Globales et Thématiques chez Ofi Invest AM.