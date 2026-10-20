Le dispositif policier pour les nouvelles manifestations prévues "sera massif", annonce Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale. Lors des questions d'actualité au gouvernement qui se concentrent sur les violences commises en marge des manifestations de samedi, le Premier ministre dénonce également "la planification, en certains endroits, d'un schéma insurrectionnel mené par des groupuscules d'extrême gauche et de l'ultragauche" et dément, face aux accusations de LFI, que la police puisse se livrer "à du renseignement politique". SONORE
Nouvelles manifestations samedi : le dispositif policier "sera massif" (Lecornu)
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